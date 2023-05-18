الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأسوأ منذ 100 عام.. الفيضانات الكارثية تضرب إيطاليا وتحاصر المئات

فيضانات إيطاليا
فيضانات إيطاليا

حوصر كبار السن والمعوقون في منازلهم في إيطاليا حيث عمل رجال الإنقاذ تحت الأمطار الغزيرة طوال الليل لإنقاذ الناس في أكثر الفيضانات كارثية التي عصفت بإيطاليا منذ 100 عام.

فيضانات كارثية

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد أسفرت الفيضانات في منطقة إميليا رومانيا الشمالية عن مقتل تسعة أشخاص، ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين حتى صباح الخميس.

ويقدر أن 20 ألف شخص قد أصبحوا بلا مأوى في كارثة تسببت في انفجار 23 نهرًا على ضفافهم و 280 انهيارًا أرضيًا اجتاحت 41 مدينة وبلدة.

وتابعت أنه كان من بين القتلى زوجان مسنان محاصران داخل منزلهما في كافا، وهي قرية صغيرة في مقاطعة فورلي تشيزينا، قال أحد الجيران: "سمعنا صرخاتهم طلبًا للمساعدة، حاولنا إخراجهم، لكن ذلك لم يكن مجديًا".

وأضافت أن رجل الذي يبلغ من العمر 80 عامًا غرق في قبو منزله بعد أن ذهب لاستعادة متعلقاته، وتعرض زوجان، هما ساورو مانوزي ومارينيلا مارالدي، اللذان يمتلكان شركة تنتج الأعشاب، للفيضانات في الحقل المقابل لمنزلهم. 

جرفت جثة مارالدي البالغة من العمر 70 عامًا، 12 ميلاً أسفل النهر قبل العثور عليها على الشاطئ على طول ساحل البحر الأدرياتيكي، كما قُتل رجل يبلغ من العمر 76 عامًا بعد أن أصيب بانهيار أرضي في حديقته، بينما توفي رجل آخر، يبلغ من العمر 43 عامًا، بعد سقوطه في بئر أثناء محاولته ضخ المياه بعيدًا عن ممتلكاته.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن رجال الإطفاء نفذوا 2000 عملية إنقاذ في جميع أنحاء المنطقة وفي أجزاء من وسط ماركي تضررت أيضًا من جراء الفيضانات، وتم إنقاذ 40 من كبار السن من دار رعاية بين عشية وضحاها حيث امتلأت الشرطة بمكالمات تطلب المساعدة.

وقال متصل في فاينزا، من بين أكثر المدن تضررا، للشرطة: "جيراني مسنون، أحدهم مصاب بمرض الزهايمر، ولا يمكنهم المغادرة بأنفسهم، يجب أن يأتي شخص ما، هناك الكثير من الوحل".

إيطاليا فيضانات كارثية الإنقاذ الغزيرة كبار السن

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