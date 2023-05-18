الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عارفة عبدالرسول تكشف حكايات بنت البقال فى "واحد من الناس"

عارفة عبد الرسول
عارفة عبد الرسول

تحل الفنانة عارفة عبدالرسول ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه “واحد من الناس” على شاشة قناة الحياة.

وتكشف عارفة، خلال الحلقة، أسرار وكواليس خاصة عن نشأتها بالإسكندرية وذكريات الطفولة والشباب وعملها في محل بقالة خاص بوالدها فى عمر 7 سنوات وحكايات بنت البقال التى اشتهرت بها وعملها بمحل كوافير وحلواني ومندوبة تأمين، كما تتحدث عن قرابة 85 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح ومنها أفلام كيرة والجن، والإنس والنمس، وليلة قمر، ومسلسلات بالطو وأحسن أب ورجالة البيت.

كما تتحدث عن حياتها الخاصة وزواجها وعلاقتها بأولادها حسن وحبيبة، ويذاع البرنامج في العاشرة مساء الإثنين المقبل على شاشة الحياة.

الـ الإعلامي د عمرو الليثي أفلام كيرة والجن أولاد باب الفنانة عارفة عبد الرسول العاشرة مساء السينما والتليفزيون

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