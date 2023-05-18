هيئة الكتاب تصدر ديوان "سأترك للصحراء قافلتى"

صدر حديثًا عن الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ضمن سلسلة كتابات جديدة، ديوان شعر فصحى بعنوان «سأترك للصحراء قافلتي» للشاعر عصام سامي ناجي.

يضم الكتاب ما يقرب من 40 قصيدة متنوعة، من بينها: «تراتيل الحكايا، وطن وتاريخ وليل، عند ابتداء الأسئلة، الصبح الأرمد، القيد الأثيم، هل غيرُ الله سيعصمنا، عبثًا تحاول، سرب الأحزان، ماذا أقول، ألوان الخزي، مائدة الوليمة، فوق أرصفة الرحيل، تعالي كي نكمل قصتنا، الأمل القريب، محض افتراء، مهلًا، مهرجان البكاء، دون استحياء، خضوع، المؤامرة».

عصام سامي ناجي، شاعر حصل على ليسانس آداب قسم تاريخ جامعة عين شمس، عضو اتحاد الكتاب، وعضو رابطة الزاجلين وكتاب الأغاني، وصدر له من قبل: أغاني الحب والحرية، وهوامش من زمن المنفى، شاهد على مأساتي، وانتصف ليل القاهرة، سقطت جميع الأقنعة.

وفي قصيدة «سراب الأحزان» بالديوان يقول الشاعر:

فلنرفع رايات العزة

كي نعبر تلك المأساة

كي نعطي أمتنا الثكلى

من دمنا نبضًا وحياه

فالماضي شمس مازالت

والحاضر وجع وسفاه

والريح العاصف لا يهدأ

وضلوعي تحمي المشكاه

والراية في كفي نبض

فالراية للفجر حياه

يا قوم افتوني في أمري

فالباغي قد أفغر فاه

من منا يحمل معوله

ليحطم تلك الأوثان

ويحرر همسة عصفور

ويطارد سرب الغربان

فالليل الدامي سربلني

ما بين سطور الأحزان.

وكان قد صدر عن هيئة الكتاب، خلال الشهور الماضية، كتاب «الكتابة السردية في اليمن.. قراءات أولية في الدلالة والمؤشرات» للكاتب محمد جازم، وضمن إصدارات مكتبة الأسرة، كتاب «في اللغة والأدب» للدكتور إبراهيم مدكور، كتاب «مع طه حسين» للكاتب سامي الكيالي، «سنوحي» قصة مصرية للكاتب محمد عوض محمد.

كما أصدرت كتاب «شعريات مقارنة.. السرد والموروث والوطن» للدكتور محمود عبدالغفار، وكتاب «الطفل في التراث الشعبي الأردني» للباحث عبدالله آل الحصان، وكتاب «فنون المنون في الوباء والطاعون»، لـ «جمال الدين يوسف بن أَحمد بن عبدالهادِي المعروف بـ(ابن المبرد) الـمتوفى سنة (909هـ / 1503م)، وتحقيق ودراسة الدكتور عثمان علي عطا، والدكتور عيد فتحي عبداللطيف.