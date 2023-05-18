بدء استقبال المتقدمين لمبادرة إحلال السيارات القديمة بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن بدء ساحة التخريد بمقر الحملة الميكانيكية بحي الكوثر، في استقبال المتقدمين للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك منذ الإثنين 15 مايو الجاري، مشيرًا إلى استلام عدد من السيارات القديمة للمشاركين بالمبادرة، استعدادا لتسليمهم السيارات الجديدة.

وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة والتواصل مع وزارة المالية؛ لإصدار النماذج الخاصة باستلام السيارات من المواطنين، حتى يتسنى لهم استلام السيارات الجديدة في أسرع وقت ممكن.

من جهته، أوضح أسامة المصري، مدير الوحدة المسؤولة عن متابعة تنفيذ المبادرة بسوهاج، أن الإجراءات الواجب اتباعها قبل التوجه إلى ساحة التخريد هي: "تسليم رخصة قيادة السيارة، ولوحات أرقام السيارة، واستخراج نموذج 105 تخريد من وحدة المرور، يتبعها استخراج استعلام أمني بصورة بطاقة الرقم القومي من داخل وحدة المباحث بوحدة المرور، أو استخراج فيش وتشبيه موجه لمبادرة الإحلال، ثم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي لمالك السيارة، وصورة رخصة السيارة القديمة أثناء التوجه إلى ساحة التخريد، يعقبها التقدم لساحة التخريد؛ لإنهاء إجراءات تسليم السيارة القديمة، واستلام شهادة تخريد السيارة".

وأضاف أن وصول المتقدمين للمبادرة إلى ساحة التخريد يعد الخطوة الثالثة بعد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني "جو جرين"، وتسليم اللوحات المعدنية إلى إدارة مرور المدينة التابع لها السيارة، واستلام نموذج 105، الذي يتم الحصول عليه بعد دفع الغرامات أو المخالفات المتأخرة على السيارة، مشيرًا إلى أن العمل بـ "ساحة التخريد" يتضمن تسليم أوراق السيارة، وفحصها فنيًا للتأكد من صحة البيانات، ومطابقة أرقام الشاسيه والموتور المتواجد بملف السيارة المروري.

وناشدت وحدة الإحلال بسوهاج المتقدمين للمبادرة بالتحقق من هواتفهم المحمولة، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لهم، موضحا بها ميعاد تخريد سياراتهم، واتباع بعض الإجراءات قبل التوجه إلى ساحة التخريد.