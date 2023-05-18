البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع، على تراجع شبه جماعي، متأثرة بعمليات بيع موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، تلك التي قابلتها عمليات شراء مماثلة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمتعاملين الأفراد والعرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

جاءت تراجعات البورصة اليوم، استمرارًا لسلسلة التراجعات منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، على خلفية بعض التقلبات التي أصابت أسواق الأسهم العالمية، وعمليات التراجع التصحيحي للأسهم والمؤشرات بالبورصة، التي شهدت هبوطًا حادًا بلغ في البعض منها حوالي 20%.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، اليوم الخميس، نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و92 مليون جنيه.

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" تراجعاته لليوم الرابع على التولي، مسجلًا انخفاضًا بلغت نسبته 0.58%، ليغلق عند مستوى 16745 نقطة، فيما صعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 0.23%، ليغلق عند مستوى 3035 نقطة.

وتراجع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.04%، ليغلق عند مستوى 20026 نقطة، وهبط فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.5%، ليغلق عند مستوى 7004 نقاط.

وعلى مستوى المؤشرات الثانوية، انخفض المؤشر الذى يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.43%، ليغلق عند مستوى 2962 نقطة، وامتدت التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذى انخفض بنسبة بلغت 0.15% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 1.78 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 420.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 65.5 ألف صفقة بيع وشراء.