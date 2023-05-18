الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع

تراجع جماعي لمؤشرات
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الخميس- آخر تعاملات الأسبوع، على تراجع شبه جماعي، متأثرة بعمليات بيع موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، تلك التي قابلتها عمليات شراء مماثلة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمتعاملين الأفراد والعرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

جاءت تراجعات البورصة اليوم، استمرارًا لسلسلة التراجعات منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، على خلفية بعض التقلبات التي أصابت أسواق الأسهم العالمية، وعمليات التراجع التصحيحي للأسهم والمؤشرات بالبورصة، التي شهدت هبوطًا حادًا بلغ في البعض منها حوالي 20%.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، اليوم الخميس، نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و92 مليون جنيه.

وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" تراجعاته لليوم الرابع على التولي، مسجلًا انخفاضًا بلغت نسبته 0.58%، ليغلق عند مستوى 16745 نقطة، فيما صعد مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 0.23%، ليغلق عند مستوى 3035 نقطة.

وتراجع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.04%، ليغلق عند مستوى 20026 نقطة، وهبط فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.5%، ليغلق عند مستوى 7004 نقاط.

وعلى مستوى المؤشرات الثانوية، انخفض المؤشر الذى يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.43%، ليغلق عند مستوى 2962 نقطة، وامتدت التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذى انخفض بنسبة بلغت 0.15% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 1.78 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 420.7 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 65.5 ألف صفقة بيع وشراء.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية تراجع جماعي عمليات شراء مماثلة من جانب المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار العربية و الأجنبية عمليات بيع موسعة من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستمثار المصرية سلسلة التراجعات التى تشهدها منذ بداية تعاملات الاسبوع الجاري التقلبات التى اصابت اسواق الاسهم العالمية عمليات التراجع التصحيحيى للاسهم و المؤشرات بالبورصة المصرية التى شهدت هبوطا حادا بلغ فى البعض منها حوالى 20

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يطعن على عزله من رئاسة نادى الزمالك

محافظ المنوفية: توريد 76 ألف طن قمح بشون وصوامع المحافظة حتى الآن

استبعاد رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

إدراج 57 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

العثور على جثة مقاول مشنوقًا داخل منزله فى بنى مزار بالمنيا

ضبط 3 آلاف لتر سولار مدعم قبل البيع بالسوق السوداء في المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي