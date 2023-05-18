الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: عادل إمام عاش مخلصًا للفن واستخدم موهبته للتعبير عن أفكاره بجرأة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن سر عبقرية الفنان عادل إمام أنه فنان حقيقي استخدم الفن في التعبير عن أفكاره بجرأة.

وأضاف، خلال برنامجه "مش حسبة برمة" المُذاع على راديو "نغم إف إم": "عادل إمام تتفق أو تختلف معه، تحبه أو متحبوش، يعجبك اللى بيعمله أو لا، لكن متقدرش تهرب من أنه النجم صاحب الرصيد الهائل من الشعبية والنجومية".

وأكد محمد الباز أن عادل إمام حارب حتى أصبح نجمًا عابرًا لأجيال، فهو تمسك بالفرصة التى جاءته، وظل مخلصًا لها، فهو يتنفس عملًا وإبداعًا، لافتًا إلى أن البعض يقول إن عادل إمام إمكانياته لا تقارن بنور الشريف ومحمود عبدالعزيز وسعيد صالح، ولكن ما يميزه أنه يجيد إدارة موهبته، وكأن هذا سُبة أو شيء ينتقص منه.

ولفت إلى أن عادل إمام يحب الفن ومخلص له، وعاش من أجله طوال حياته، متابعًا: "عادل إمام لم يضحكنا فقط ولكنه أبكانا أيضًا، فهو ممثل شامل".

محمد الباز عادل امام محمود عبدالعزيز سعيد صالح

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