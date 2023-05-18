الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محسن جابر: سأتخذ كافة الإجراءات القانونية لإيقاف أى مهزلة أو عبث فى صوت أم كلثوم

محسن جابر
محسن جابر

أكد المنتج الكبير محسن جابر، أنه لا يجرؤ أحد بما فيهم الفنان عمرو مصطفى - رغم علاقتى الوطيدة به – أن يستخدم الذكاء الاصطناعى، لاستحضار صوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، أو استعمال اسمها وصورتها فهناك حقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم.

وأضاف المنتج محسن جابر في بيان صحفي قائلًا فيه: "لا يجوز تشويه التراث الخاص بالسيدة أم كلثوم، فى مهاترات إلكترونية، فقد سبق وانتشرت أغنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستنساخ أصوات المغنيين العالميين دريك وذا ويكند على وسائل التواصل الاجتماعي. تحاكي أغنية (Heart On My Sleeve)، وحققت الأغنية جدلا كبيرا، وانتشارا وحققت ملايين المشاهدات على المواقع الاجتماعية.. ويقول مؤلف الأغنية، المعروف باسم جوست رايتر (ghostwriter)، إن الأغنية تم إنشاؤها بواسطة برنامج ذكاء اصطناعي تم برمجته على الأصوات الموسيقية.

وعلى الفور قامت مجموعة يونيفرسال الموسيقية (Universal Music Group) - إحدى أكبر شركات الموسيقى في العالم، والتي تمثل كل من النجوم العالميين دريك، وأريانا غراندي، وهاري ستايلز، بارسال إنذارا إلى منصات بث الموسيقى، طلبت منهم عدم السماح لبرامج ومنصات الذكاء الصناعي من استخدام منصاتهم لأغنيات الذكاء الصناعي وطلبوا إزالة الأغنية فورا، وأثارت قضية حقوق الملكية الفكرية، على ضوء تطور الذكاء الاصطناعى، وطالبت الشركة بتعويض مالى كبير.

ويؤكد المنتج محسن جابر أنه الأن بصدد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لإيقاف أى مهزلة أو عبث فى صوت أم كلثوم، فأم كلثوم رمز كبير لايجوز لأحد أن يقوم بنسخه أو تشويهه، أو العبث به.

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