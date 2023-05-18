الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "تجارية الجيزة" تشيد بقرارات "الأعلى للاستثمار" وتطالب بسرعة تنفيذها

عادل ناصر
عادل ناصر

أشاد النائب عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة، بالقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار مؤكدًا أن القرارات التى وافق عليها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تمثل رسائل جادة للمستثمرين ورجال الصناعة ويوضح أن الدولة لديها رغبة حقيقية في حل مشاكل  قطاع الاستثمار وإزالة المعوقات التى تواجه القطاع.

وأكد “ناصر” على أهمية  قرارات المجلس الأعلى للاستثمارفى دعم الاتجاه للقطاع الإنتاجى خلال الفترة المقبلة، والتي من المقرر أن تشهد العديد من القرارات والتشريعات الميسرة لمناخ الاستثمار في مصر .

وشدد رئيس “تجارية الجيزة” على ضرورة  سرعة تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للاستثمار بشان العمل على إعادة هيكلة الشركات العامة والمساواة بين الشركات العامة والخاصة لتعزيز التنافسية والشفافية فى التعامل مع القطاع  وضرورة  تحسين بيئة العمل لدعم الاستثمار والاقتصاد.

وذكر “ناصر” أن ملف “التعاملات الضريبية” من أهم الملفات التي طرحها اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في حال التزمت به وزارة المالية بوضع سياسة ضريبية ثابتة ومعلنة لمدة 5 سنوات ما يسهم فى تحقيق الاستقرار الضريبى بالاضافة الى الغاء المعوقات البيروقراطية  حيث حدد الاجتماع ضرورة إصدار الجهات الموافقة على المشروعات خلال 10 أيام بحد أقصى وتبسيط قواعد تأسيس الشركات والتوسع فى إصدار الرخصة الذهبية وتنظيم آليات التخارج من السوق وسرعة البت فى الخلافات التجارية بالمحاكم الاقتصادية.

وأشار “ناصر” إلى أن  قرار تخصيص الأراضي وتكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي  وتسهيل تملك الأجانب للعقارات سيكون خطوة جيدة لدفع المستثمر المحلى والاجنبى لاقامه المشروعات المختلف فى مصر.

 

اجتماع المجلس إدارة الغرفة استقرار إزالة المعوقات إقامة المشروعات

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