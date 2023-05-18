الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى أبطال إفريقيا| محمد هانى: مباراة الترجى صعبة.. ونسعى لتحقيق الفوز

محمد هاني
محمد هاني

أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تركيز جميع اللاعبين في مباراة الترجي التونسي غدًا والتي اعتبرها مهمة وصعبة على الفريقين. 

وأضاف هاني: “نخوض مرحلة تحضير جيد من أجل مباراة الغد، ونعيش في حالة من التركيز الشديد استعدادا للقاء العودة، بعيدًا عن نتيجة مباراة الذهاب”.

واستكمل محمد هاني: “نسعى لتقديم عرض جيد  لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي”.

وعن مستوى الترجي، أكد هاني أن جميع اللاعبين يعرفون جيدا قيمة فريق الترجي، وأنه فريق كبير، لكن نحن في الأهلي بدورنا خضنا مرحلة من الاستعداد الجيد لمباراة الغد. 

وعن مباراة النهائي وتفكير لاعبي الأهلي في طرفها قال “هاني”: “لا يوجد لاعب يفكر في أي شيء سوى لقاء الغد؛ لأنها مباراة كبيرة، ويجب الفوز للتأكيد على أحقيتنا في التأهل للمباراة النهائية”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي واصل تدريباته عصر أمس الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الترجي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بفريق الترجي التونسي.

وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة للفريق تحت إشراف أندريس إندويا، مخطط الأحمال، حيث أدى اللاعبون تدريبات الجري وبعض التمرينات بالكرة.

محمد هاني الاهلى الترجي كولر إياب نصف نهائى دورى الابطال

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