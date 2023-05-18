مدير متحف الفنون الجميلة: "العالمي للمتاحف" تجمع بين الاستدامة والرفاهية لدعم التنمية المجتمعية

قال الدكتور علي سعيد مدير متحف الفنون الجميلة بالاسكندرية، إننا اليوم نحتفل باليوم العالمي للمتاحف تحت عنوان المتاحف - الاستدامة - الرفاهية، بمختلف أنواع تصنيف المتاحف سواء أثرية أو ثقافية أو فنية.

جاء ذلك خلال احتفالية متحف الفنون الجميلة لليوم العالمي للمتاحف، بتنظيم مجموعة من اللقاءات وورش العمل المتخصصة، يحاضر فيها حشد كبير من المتخصصين في مجالات الفنون والآثار ومجال المتاحف بوجه عام.

تابع سعيد لـ"الدستور" أننا حرصنا على دمج بين الاستدامة والرفاهية من خلال عناوين الجلسات التي جمعت بين التكنولوجيا الرقمية ومستقبل المتاحف الافتراضية، ودور استراتيجيات الاستدامة بالمتاحف في دعم التنمية المجتمعية والرفاهية من خلال مجموعة من الورش والفعاليات التي تتم على هامش الاحتفالية بمختلف الفئات العمرية المشاركة.

وواصل أن على هامش الاحتفالية باليوم العالمي للمتاحف تنظم زيارات متميزة إلى متحف القومي للحضارة، مركز توثيق التراث الثقافي والحضاري، زيارة متحف شادي عبد السلام، وزيارة يخت المحروسة الملكي.

وأضاف، أن المتاحف أصبحت تجمع بين الحداثة والقيمة المتحفية الأصلية للقطع المعروضة بتعدد التصنيفيات لتكون غير مقتصرة على عرض ذاكرة التاريخ فقط ولكن لتصبح متجددة ومواكبة للاحداث الجارية

واكمل، ان هذا ما شاهدنا تطبيقه من خلال مواكبة التغيرات المناخية وتوجه المتاحف للموضوعات البيئية في اطار المتاحف الخضراء سواء ببعض الإجراءات المتبعة أو من خلال الفعاليات والندوات المنظمة داخل أروقة المتاحف.

فاليوم العالمي للمتاحف يتزامن مع يوم 18 مايو وهو اليوم الذي حدده المجلس الدولى للمتاحف "الأيكوم" عام 1977، باختلاف الموضوع المشار اليه كل عام لتحقيق الهدف العام من اليوم العالمي.

متحف الفنون الجميلة