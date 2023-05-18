المستشار محمود فوزي: مجلس أمناء الحوار الوطني لا يختزل أي قضايا

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار لا يختزل أي قضايا.

وأوضح "فوزي"، خلال كلمته بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، أن مجلس الأمناء عكف على تصنيف أكثر من ١٨٠ قضية، وانتهى لـ ١١٣، وتم تخصيص هذه الجلسة لمناقشة هذه القضية المجتمعية التي استجدت.

ولفت إلى أن مجلس الأمناء قرر مناسبة التقرير لمناقشتها، مشيرًا: إلى أن من مبادئ الحوار أنه حوار تفاعلي وجاد نأمل أن يخلص لحلول عملية، وقضية والولاية لها مكانها وتوقيتها ولا نستبعدها من الحوار.

ونوه بأن وزارة العدل تناقش حاليا مشروع قانون الاحوال الشخصية، وتهتم بكل ما يخص الأسرة .

وانطلقت اليوم الخميس، أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.