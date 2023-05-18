عضو "تحالف الأحزاب": الهوية الوطنية قضية أمن قومى

قال اللواء سيف الإسلام عبدالباري، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب، ورئيس حزب مصر بلدي، إن هوية الفرد هي عقيدته ولغته وثقافته وحضارته وتاريخه.

وأضاف عبدالباري خلال كلمته في جلسة الهوية الوطنية في الحوار الوطني، أنه لا توجد هوية دون دولة وكذلك لا توجد دولة دون هوية، مؤكدًا أن الثقافة والهوية قضية أمن قومي.

وأشار إلى أن الهوية الوطنية هي العمود المهم الذي يقود إلى الجمهورية الجديدة، متابعًا: "يُحسب للحوار الوطني عمل لجنة للثقافة والهوية".

وتابع: "بحسب الإحصائيات الصادرة من لجنة الثقافة فإن هناك 36% من المواطنين أشادوا بهذه اللجنة، ولاقت قبولًا كبيرًا بالمشاركة".

وأوضح أن الدستور تعرض للهوية الثقافية في المادة ٤٨ التي تنص على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وروافدها الحضارية المتنوعة.

وأشار إلى أن هناك هجمة شرسة تتعرض لها الهوية نتيجة الحداثة والتكنولوجيا، متابعًا: "الاستعمار الآن ليس بالحروب التقليدية، إنما بمحاربة الهوية وهدم ثقافة الشعوب".

وأكد عبدالباري ضرورة البدء فورًا في وضع خطة استراتيجية شاملة لتسويق الوعي عن طريق خلية عمل من الوزارات كافة.