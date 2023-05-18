ضبط 3 طلاب حاولوا الغش بالتليفون في لجنة للشهادة الإعدادية ببني سويف

فاجئ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اليوم الخميس، لجنة مدرسة اهوه الإعدادية بنين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للجان الشهادة الإعدادية والتي بدأت اليوم بامتحان اللغة العربية.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، استبعاد رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب الدور واثنين من الملاحظين وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وذلك بعد ضبط 3 طلاب حاولوا الغش بالتليفون المحمول والتواصل مع إحدى المكتبات بالقرية.

كما قرر إحالة الطلاب إلى التحقيق والتحفظ على أجهزة المحمول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بشأن حالات الغش والتواصل مع رئيس مركز ومدينة بني سويف لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المكتبة.

- محافظ بني سويف بتفقد عددا من لجان الشهادة الإعدادية

وفي سياق متصل، تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،عدداً من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023 ،التي انطلقت "صباح اليوم " بامتحان مادة اللغة العربية، وتستمر على مدار أسبوع، لتختتم الأربعاء المقب ، حيث يزيد عدد الطلاب عن 61 ألف طالباً وطالبة الامتحان من خلال 310 لجنة فرعية موزعين على مستوى إدارات التعليم بمختلف المدارس بقرى ومدن المحافظة.

وشملت جولة المحافظ عدداً من لجان الامتحانات المنعقدة بمقر مدرسة الشهيد صفوت عبد العظيم الابتدائية المشتركة بمدينة بني سويف.

وتجول المحافظ داخل بعض اللجان بمقر المدرسة ،والتي تضم طلاب وطالبات 4 مدارس إعدادية ( الشهيد أحمد محمد عبده ، الصفوة ، الراهبات ، هابي هوم ) بإجمالي 242 طالباُ وطالبة موزعين على 12 لجنة.

واطمئن محافظ بني سويف على انضباط اللجان وتوافر الجو المناسب والهدوء وإزالة الرهبة من نفوس الطلاب لأداء الامتحان ،مشددا على استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على صحتهم وسلامتهم ،من خلال الالتزام بتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب.