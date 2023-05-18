القمة العربية بالسعودية.. قضايا مصيرية فى ظروف استثنائية (فيديو)

استعرضت الإعلامية رغدة أبوليلة، مذيعة قناة "القاهرة الإخبارية"، أعمال القمة العربية بالسعودية، والقضايا المصيرية التي تناقشها القمة في ظروف استثنائية.

وقالت مذيعة "القاهرة الإخبارية" إن القمة العربية في السعودية تُعقد دون غياب أحد؛ لبحث أهم الملفات التي تشغل الوطن العربي.

ومن المقرر أن تشهد القمة العربية في دورتها الحالية عودة الرئيس السوري بشار الأسد، في اجتماعاتها بعد غياب استمر 12 عامًا.

أبرز ملفات القمة العربية بالسعودية

بحث الأزمة السورية سيكون في مقدمة جدول أعمال القمة العربية بالسعودية، بالإضافة إلى ملف اللاجئين وضرورة عودة اللاجئين السوريين بشكل خاص إلى بلادهم، والعمل على إعادة إعمار سوريا.

أيضًا سيكون أمام القادة العرب المشاركين في القمة فرصة مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه دولهم نتيجة الأزمات العالمية.

فيما أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قمة السعودية ستركز أساسًا على المسائل الاقتصادية وكيفية مساعدة المناطق العربية التي تحتاج إلى دعم ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.

أيضًا التحديات السياسية ستكون ضمن أولويات القمة العربية بالسعودية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تشهد تصعيدًا إسرائيليًا في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الصراع العسكري في السودان، والوضع في اليمن والأزمة الليبية، بالإضافة إلى الأزمة اللبنانية.