الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

بطل العالم في القوة البدنية: الحوار الوطني مبادرة رائعة من الرئيس السيسي (فيديو)

إسلام عبد المعين
إسلام عبد المعين

قال الكابتن إسلام عبد المعين، بطل العالم في لعبة القوة البدنية، وبطل مستر أولمبيا 3 مرات على التوالي والحاصل على الميدالية الذهبية أرنولد كلاسيك في المصارعة الأمريكية لعام 2023، والمحترف حاليا في أمريكا، إنالحوار الوطني مبادرة رائعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوحيد المصريين وجميع الأطياف السياسية والحزبية حول خدمة الوطن وبناء مستقبله وحلول المشاكل ونحاول العمل على حلها وتعتبر قيمة جيدة للتعبير عن الآراء والمطالب من جميع الفئات التي تشارك وتقديم الحلول المناسبة لجعل البلد في أحسن حال.

وأضاف عبدالمعين، أن من وجهة نظره يجب توفير بيئة مفتوحة للحوار الوطني، حيث يجتمع القادة السياسيين بصدق واحترام آرائهم وتكون موجهة لتحقيق مصالح الوطن، بالإضافة إلى إيجاد حل للظروف الاقتصادية التي اجتاحت البلاد والعمل عليها لتوفير سبل المعيشة للمواطن المصري.

وأتابع أن مصر ولادة بإبطال العالم لكن الفرصة غير متاحة لبعض الرياضيين للسفر إلى الخارج للعب وتحقيق البطولات التي تشرف وطنهم، متمنيا تطور المنظومة الرياضية في مصر أكثر من خلال اجتماع المسؤولين في مجال الرياضة لتشجيع المواهب الشابة وتوفير فرص التدريب والتطور.

وشكر عبد المعين المحترف في أمريكا، الرئيس السيسي على الإنجازات في بناء الدولة المصرية والمشاريع التي قام بتنفيذها على أرض الواقع من تطوير العشوائيات وتوفير مسكن مناسب للمصريين، بالإضافة إلى عمل مشاريع كبيرة وتوسيع الطرق وبناء الكباري للحد من الزحام والحوادث وتيسير حركة المرور، مؤكدا على أن الرئيس يدعم المصريين ويقف خلفهم وجعل البلاد آمنة من إي أخطار أو إرهاب.

 

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إسلام عبد المعين الأطياف السياسية الحوار الوطنى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المنظومة الرياضية في مصر تشجيع المواهب

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