"سيدات يد الأهلى" يواجه "أوتوهو" الكونغولى على برونزية كأس الكئوس الإفريقية اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة اليد “سيدات” بنادي الأهلي، اليوم الخميس، نظيره أوتوهو الكونغولي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والميدالية البرونزية لبطولة كأس الكئوس الإفريقية التي تقام في ضيافة النادي.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق سيدات يد الأهلي للفوز بها والحصول على برونزية البطولة.

وبدأ سيدات اليد بالأهلي منافسات دوري المجموعات بالفوز في المباراة الأولى على فريق أوتوهو الكونغولي، بنتيجة 30-26، وفي المباراة الثانية حقق الفوز على فريق هبيتات الإيفواري، بنتيجة 39-15، وخسر المباراة الثالثة أمام فريق أول أغسطس، بنتيجة 38-30، لينهي دوري المجموعات بالفوز على فريق النواصر المغربي، بنتيجة 42-12.

وتأهل سيدات يد الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس الكئوس الإفريقية على حساب فريق مكنين التونسي بعد الفوز بنتيجة 31-22، في ربع نهائي البطولة، وخسر سيدات الأهلي في الدور نصف النهائي أمام فريق بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 24-21.