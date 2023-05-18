غدًا.. كايروتا وإيجي جاز على المسرح المكشوف بالأوبرا

تستعد فرقتي كايروتا وايجى جاز، لإحياء حفل غنائى مميز، برؤية فنية وإخراج ماهر ذكري، يضم فاصلين ويقام فى الثامنة والنصف مساء غدًا الجمعة، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.

وتقدم فرقة كايروتا في الفاصل الأول مجموعة من الأعمال المصرية المعاصرة الشهيرة، والتي تتميز بايقاعات سريعة خفيفة لكل من فيروز وماجدة الرومي وغيرهن.

أما الفاصل الثاني فيحييه فريق إيجى جاز بقيادة عازف الساكسفون الدكتور أسامة حسن، ومشاركة المطربين مريم، ونوران وعكاشة يقدم نخبة من اعمال الجاز العالمية والموسيقى اللاتينية بإيقاعاتها السريعة الراقصة.

وقال ماهر ذكري، مخرج الحفل ومؤسس الفريق، إن اسم كايروتا بالاسبانية يعنى صبايا القاهرة، مضيفًا أنه يضم 5 مطربات و5 عازفين من الشباب الموهوبين اجتمعوا؛ بهدف نشر أحد ألوان الفنون الراقية التي تناسب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية بطريقة متفردة، وأن فريق إيجى جاز تأسس بهدف تقديم هذا اللون من الموسيقى للجمهور بأسلوب بسيط.