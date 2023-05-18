الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. كايروتا وإيجي جاز على المسرح المكشوف بالأوبرا

كاريوتا
كاريوتا

تستعد فرقتي كايروتا وايجى جاز، لإحياء حفل غنائى مميز، برؤية فنية وإخراج ماهر ذكري، يضم فاصلين ويقام فى الثامنة والنصف مساء غدًا الجمعة، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.

وتقدم فرقة كايروتا في الفاصل الأول مجموعة من الأعمال المصرية المعاصرة الشهيرة، والتي تتميز بايقاعات سريعة خفيفة لكل من فيروز وماجدة الرومي وغيرهن.

أما الفاصل الثاني فيحييه فريق إيجى جاز بقيادة عازف الساكسفون الدكتور أسامة حسن، ومشاركة المطربين مريم، ونوران وعكاشة يقدم نخبة من اعمال الجاز العالمية والموسيقى اللاتينية بإيقاعاتها السريعة الراقصة.

وقال ماهر ذكري، مخرج الحفل ومؤسس الفريق، إن اسم كايروتا بالاسبانية يعنى صبايا القاهرة، مضيفًا أنه يضم 5 مطربات و5 عازفين من الشباب الموهوبين اجتمعوا؛ بهدف نشر أحد ألوان الفنون الراقية التي تناسب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية بطريقة متفردة، وأن فريق إيجى جاز تأسس بهدف تقديم هذا اللون من الموسيقى للجمهور بأسلوب بسيط.

9 مايو الجمعة المسرح المكشوف بالاوبرا المسرح المكشوف ماجدة الرومي كايروتا ايجي جاز

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بالتعاقد مع نجم فيوتشر

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بمدينة الصف فى الجيزة

"إصلاح البنية التحتية-الصرف الصحي".. ندوة لمركز النيل بزفتى في الغربية

7 مصابين بانقلاب ميكروباص أعلى المحور في الجيزة

رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية لـ"الدستور": الوسطاء 70% من أزمة أسعار الفراخ

إصابات بـ"طوب مجهول المصدر" في لجنة امتحان بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي