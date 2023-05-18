أخبار الظهيرة| الرئيس السيسى يصل السعودية.. وتشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الرئيس السيسى يصل السعودية للمشاركة فى القمة العربية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السعودية للمشاركة في الدورة الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى قمة جدة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

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تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان في الدوري المصري

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل الفريق لمواجهة أسوان ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

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تراجع جديد لأسعار البترول والنفط بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

شهدت أسعار البترول العالمية، اليوم الخميس، تراجعًا طفيفًا وسط مخاوف بشأن وفرة المعروض، وذلك بعد ارتفاعها خلال الجلسة السابقة.

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فوربس: غضب المصريين من مسلسل كليوباترا أجبر نتفليكس على غلق التعليقات

أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية أن مسلسل نتفليكس الذي يدور حول حياة كليوباترا آخر ملوك مصر الفرعونية لم يكن مثيرًا للجدل بسبب الممثلة السمراء.

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إيرادات ضعيفة لـ"الصف الأخير" في أول أيام عرضه

حقق فيلم "الصف الأخير" بطولة الفنان بيومي فؤاد والفنان الشاب تيام قمر، إيرادات ضعيفة خلال الساعات الأولى من طرح الفيلم بدور العرض السينمائي.

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ضبط سيدة في الوايلي تخصصت في سرقة محلات الذهب

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط إحدى السيدات بالوايلى وبحوزتها عدد من المصوغات الذهبية "مجهولة المصدر".

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تقرير أممى: الحرب الروسية الأوكرانية حفّزت استثمارات قطاع الطاقة لـ1.1 تريليون دولار

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن الأمم المتحدة بعنوان "تمويل التنمية المستدامة لعام 2023".

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