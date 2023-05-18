تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان في الدوري المصري

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل الفريق لمواجهة أسوان ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

ومن المتوقع عودة التونسي سيف الدين الجزيري، لقيادة تشكيل الزمالك المتوقع أمام أسوان، بعد غيابه عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر، حسام عبدالمجيد، محمود شبانة، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، سيف جعفر، أحمد مصطفى "يزو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، إبراهيما نداي.

موقف الزمالك في الدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، فيما يحل أسوان بالمركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

ويسعى نادي الزمالك اليوم إلى لتحقيق الفوز على أسوان من أجل مصالحة جماهيره، بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود شبانة - مصطفى الزناري - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا

غيابات الزمالك أمام أسوان

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، 9 لاعبيين في مباراة الفريق اليوم أمام أسوان في إطار مباريات الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب الإصابة.

ويغيب عمر جابر، الظهير الأيمن لأسباب فنية من قبل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي خاص خلال الفترة الأخيرة.



كما يغيب محمد عبدالغني، مدافع الفريق، لعدم الجاهزية الطبية في ظل معاناته من إجهاد عضلي بالخلفية، ويغيب أحمد فتوح بسبب معاناته من إصابة بمزق في عضلة مفصل الحوض نتيجة الكدمة التى تعرض لها في مباراة حرس الحدود

كذلك محمود حمدي "الونش" بعدما تعرض للإصابة بالركبة خلال مواجهة الإسماعيلي الأخيرة، ومحمد عبدالشافي نظرًا لاستمرار خضوعه لبرنامج تأهيلي بسبب إصابته في الركبة، وعبدالله جمعة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

ويغيب يوسف أسامة نبيه وفقا للقرار الفني من أوسوريو بسبب الأزمة الأخيرة بتوقيع اللاعب لبيراميدز، كذلك يغيب عمرو السيسي، لاعب الوسط، لوجهة نظر فنية.

ويغيب ناصر منسي، مهاجم الفريق، نظرًا لخضوعه لبرنامج تأهيلي في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الضامة.