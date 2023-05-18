تراجع جديد لأسعار البترول والنفط بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية

شهدت أسعار البترول العالمية، اليوم الخميس، تراجعا طفيفا وسط مخاوف بشأن وفرة المعروض، وذلك بعد ارتفاعها خلال الجلسة السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاض 24 سنتا إلى 76.72 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 72.62 دولار للبرميل.

كان الخامان القياسيين قد ارتفعا ثلاثة في المئة أمس الأربعاء وسط تفاؤل إزاء الطلب على النفط ومفاوضات سقف الدين في الولايات المتحدة.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط من بينها القفزة غير المتوقعة التي شهدتها مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي بسبب سحب جديد من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وزادت المخزونات خمسة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو إلى 467.6 مليون برميل مقابل توقعات بتراجع بواقع 900 ألف برميل في استطلاع لرويترز.