الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيرادات ضعيفة لـ"الصف الأخير" في أول أيام عرضه

الصف الأخير
الصف الأخير

حقق فيلم “الصف الأخير” بطولة الفنان بيومي فؤاد والفنان الشاب تيام قمر، إيرادات ضعيفة خلال الساعات الأولى من طرح الفيلم بدور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم الصف الأخير

وخلال اليوم الأول، أمس الأربعاء حقق الفيلم إيرادات كلية بقيمة 13 ألف جنيها 691 جننيها وهي إيرادات قليلة للغاية حيث جاء الفيلمفي المركز الثامن بين 8 أفلام معروضة منها 7 أعمال من موسم عيد الفطر المبارك.

وتدور قصة فيلم "الصف الأخير" حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبدالرحمن. 

الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

إيرادات فيلم الصف الأخير فيلم الصف الأخير الصف الأخير الفنان بيومي فؤاد الفنان الشاب تيام قمر إيرادات

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