الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يصل السعودية للمشاركة فى القمة العربية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السعودية للمشاركة في الدورة الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى قمة جدة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وصرّح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس السيسي بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمرارًا لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان، أن قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.

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