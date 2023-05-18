مع تحقيقها نجاحا كبيرا.. أبرز الأفلام الأجنبية في دور العرض المصرية

ينافس عدد كبير من الأعمال السينمائية الأجنبية حاليا، والتي أصبحت تشاهد بشكل قوي في دور العرض السينمائي المصرية، ولاقت هذه الاعمال ردود أفعال إيجابية محققة إيرادات جيدة للغاية .

ونرصد عبر السطور التالية، أبرز الاعمال المعروضة في مصر والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة القليلة الماضية .

- Guardians of the Galaxy Vol. 3



حقق الفيلم إيرادات جيدة للغاية حيث وصلت ايراداته الى 4 ونصف مليون جنيه في غضون أسبوعين، محققًا مليونين و250 ـلف جنية خلال أسبوعه الجاري .

وحراس المجرة 3، هو فيلم أبطال خارقة أمريكي قادم، الفيلم من كتابة وإخراج جيمس غان وبطولة كريس برات، زوي سالدانا، ديف باتيستا، فين ديزل، برادلي كوبر، كارين جيلان، بوم كليمنتيف، شون غن، سيلفستر ستالون، وويل بولتر، وبدا عرض الفيلم 5 مايو 2023.

- Evil Dead Rise



حقق الفيلم إيرادات جيدة حيث حصل على مليون و900 ألف جنيه، هذا الأسبوع محققًا إجمالي 4 مليون و700 الف جنية في شباك التذاكر .

وهو فيلم رعب خارق للطبيعة من إنتاج أمريكي ،وهو الفيلم الخامس من سلسلة أفلام الشر المميت، من بطولة أليسا ساذرلاند وليلي سوليفان.

- John Wick: Chapter 4



استطاع فيلم جون ويك الفصل الرابع، تحقيق ردود أفعال إيجابية للغاية، ونافس بقوة محققًا هذا الأسبوع في مصر ايراد وصل لـ 1.6 مليون جنيه، وإجمالي 14 مليون و 400 ألف جنيه.

و فيلم جون ويك الفصل الرابع، هو تكملة لفيلم جون ويك 3: بارابيلوم والجزء الرابع من السلسلة، والفيلم من إخراج تشاد ستاهيلسكي وبطولة كيانو ريفز.

وحقق الفيلم إيرادات عالمية وصلت إلى 402 مليون و155 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمي، منذ طرحه فى 24 مارس الماضي، من إنتاج شركة Lionsgate ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و49 دقيقة.

- The Pope's Exorcist



حقق الفيلم 800 ألف جنية مصري خلال فترة عرضه، وهو فيلم رعب أمريكي، من إخراج جوليوس أفيري، وبطولة راسل كرو، ودانيال زوفاتو وأليكس إسو وفرانكو نيرو، وهو مبني على مذكرات آمورث “طارد الأرواح الشريرة” .