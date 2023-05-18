"المتاحف - الاستدامة - الرفاهية" متحف الفنون الجميلة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف

في اليوم العالمي للمتاحف يحتفل متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية بشعار المتاحف الاستدامة الرفاهية وذلك تحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية ووزارة الثقافة المصرية.

يحتفل العالم من كل عام باليوم العالمي للمتاحف بالتزامن مع يوم 18 مايو وهو اليوم الذي حدده المجلس الدولي للمتاحف "الأيكوم" عام 1977، باختلاف الموضوع المشار إليه كل عام لتحقيق الهدف العام من اليوم العالمي.

ليتضمن فعاليات احتفالية اليوم العالمي للمتاحف على مدار أيامه المتواصلة بمجموعة من اللقاءات وورش العمل المتخصصة، يحاضر فيها حشدًا كبيرًا من المتخصصين في مجالات الفنون والآثار ومجال المتاحف بوجه عام.

لتبدأ الجلسات بمحاضرات التكنولوجيا الرقمية ومستقبل المتاحف الافتراضية، التراث الثقافي المغمور بالمياه والمتاحف البحرية بين الواقع والمأمول، ثم افتتاح معرض مقتنيات متحف الفنون الجميلة.

وتتواصل الجلسات بمحاضرات عن سياحة الفنون ودعم الاقتصاد الإبداعي، استراتيجية الاستدامة بالمتاحف ودورها في دعم التنمية المجتمعية، استراتيجية الاستدامة البيئية في التنمية السياحية، والفنون البصرية وذاكرة التاريخ.

وتستمر فعاليات احتفالية متحف الفنون الجميلة بفعاليات اليوم العالمي للمتاحف بعدد من الزيارات المهمة والثرية إلى متحف القومي للحضارة، مركز توثيق التراث الثقافي والحضاري، زيارة متحف شادي عبد السلام، وزيارة يخت المحروسة الملكي.

وللمرة الأولى ينظم ضمن إطار الاحتفالية معرضًا فنياً متحفيًا يضم مجموعة من الأعمال النادرة من مقتنيات المتحف والتي تعرض للمرة الأولى منذ إنشائه في عام 1906.

ولمزيد من إثراء الفعاليات فيتضمن الاحتفالية مجموعة من الورش العملية منها ورش تحريك أفلام الرسوم المتحركة للأطفال، عرض نحت حر لبورتريه لتمثال كليوبترا مباشر للمسرح، ورشة العلاج بالفن لكبار السن، جلسة ترفيهية لليوجا وورشة الخزف.