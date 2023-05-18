"الداخلية" تضبط 14 ديلر مخدرات في حملات أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط، الزرقا، فارسكور، كفر البطيخ، كفر سعد) وأقسام شرطة (السرو، دمياط الجديدة، رأس البر).

أسفرت جهودها عن ضبط 11 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة (14 متهماً لـ11 منهم معلومات جنائية وضبط 7 قضايا سلاح ناري، عبارة عن بندقية خرطوش، طبنجة، 7 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 9 متهمين لـ7 منهم معلومات جنائية.