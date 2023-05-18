الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير البرتغال من جامعة عين شمس: سعيد بتولى منصبى فى بلد عظيم كمصر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

التقى الأستاذ الدكتور عبدالفتاح محمد فتحي سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم، مروي تيرينو، سفير البرتغال بالقاهرة، إيرما جونزاليس، المستشار الثقافي للسفارة، بحضور الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن.

وأكد سعود اهتمام جامعة عين شمس بتبادل الخبرات بين الجامعة وجامعات دولة البرتغال، من خلال تنمية مستوى التعاون بين الجهتين وفتح برامج علمية مشتركة بين الجانبين، وإرسال بعثات علمية وزيادة تبادل أعضاء هيئة التدريس والتبادل الطلابي، وكذا العمل على معادلة الدرجات العلمية، وكذلك محاولة تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تواجه هذا التعاون.

وأبدى سعود رغبة جامعة عين شمس في تأسيس برنامج تعاون دولى مشترك وإنشاء فرع لمعهد (كمايش) البرتغالي بجامعة عين شمس لتعليم ونشر الثقافة البرتغالية على غرار معهد كونفوشيوس، والذي يدعم اللغة الصينية في جامعة عين شمس.

كما ناقش نائب رئيس جامعة عين شمس مع سفير البرتغال التعاون في مجال البحث العلمي، من خلال المشروعات البحثية المشتركة وورش العمل، لرفع جودة الأبحاث العلمية، ودعم العلاقات بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية من الجانبين من خلال عقد ورش العمل وتبادل أعضاء هيئة التدريس.

من جهته، أكد سفير دولة البرتغال، سعادته بوجوده بجامعة عين شمس العريقة وسعادته البالغة بتوليه منصب السفير في بلد عظيم كجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أصالة شعبها وجمالها الساحر، كذلك حرص بلاده على توثيق التعاون مع مصر، خاصة في مجال التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا، معربًا عن تطلعه لزيادة تبادل الخبرات بين جامعة عين شمس والجامعات البرتغالية، والتعاون بين الأساتذة والباحثين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الاهتمام المشترك البحث العلمي التبادل الطلابى الزعفران الدرجات العلمية الشعب الإسباني

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