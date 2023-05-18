الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير أمن معلومات: الدولة تبذل جهودا كبيرة في قطاع التكنولوجيا

التكنولوجيا
التكنولوجيا

تحدث خبير أمن المعلومات، أحمد السخاوي، عن مدى الفجوة بين مستخدمي الإنترنت وغير مستخدميه داخل الدول النامية، مؤكدا أن هناك توجها عالميا تبناه "إيلون ماسك" بالتحديد حول تغطية المناطق الأشد فقرا حول العالم وخاصة التي تعاني من سوء تغطية الشبكات.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،: "بالفعل هناك فجوة موجودة حول العالم بين مستخدمي وغير مستخدمي الانترنت، في الدول التي تعاني من سوء التغطية أو حتى الدول التي يعاني سكانها من عدم انتشار ثقافة استخدام التكنولوجيا".

وأضاف: "بيان معلومات مجلس الوزراء حول حالة الاتصالات في العالم يدعو للتفاؤل والتساؤل، هناك قراءات هامة فهناك زيادة 7% لمستخدمي الانترنت في مصر، وهذا رقم ضخم وعدد كبير من المواطنين يلجأون يوميا لاستخدام الإنترنت".

وأوضح أن هناك عدد كبير ثابت لمستخدمي الانترنت الثابت، على مستوى كل مزودين خدمات الإنترنت، مثمنا كل الجهود المبذولة في قطاع التكنولوجيا، من خلال وزارة الاتصالات، مع توجه الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص.

الإنترنت قطاع التكنولوجيا مستخدمى الإنترنت في مصر خدمات الانترنت الشراكة مع القطاع الخاص

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