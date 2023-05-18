محمود القط: التنسيقية قدمت للحوار الوطني مقترحًا بإنشاء وحدة قياس مؤشرات الأداء السياحي

أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية كانت نواة ونموذج ناجح لتكرار التجربة الوطنية، وقال إن الدولة تعمل على قدم وساق ونجحت في تحقيق نجاحا واستقرارا أمنيا خلال الخمس سنوات السابقة، وتعمل على جذب المزيد في قطاع السياحة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "الحماية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار السياحي"، ضمن ملفات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.

وأضاف القط، أن هناك تحديات كبيرة منها الإداري الذي يجب أن يسير بوتيرة أسرع حتى يتماشى مع ما ينادي به رئيس الجمهورية، وقال إن هناك تحسنا كبيرا في مجال الطيران خلال هذا العام عن العامين الماضيين ولكن لم نصل إلى ما نأمله كاملا، ولفت القط إلى أن مصر للطيران هي الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وهي ليست شركة سياحة.

وأكد القط، أن التنسيقية قدمت للحوار الوطني مقترحا بإنشاء وحدة قياس مؤشرات الأداء السياحي تكون تابعة للمجلس الأعلى للسياحة برئاسة الرئيس السيسي، توضح أنماط السياحة وتتنبأ بمؤشرات أدائها وعدد آخر من المهام، كما قدمت مقترح سياحة الأزمة، وهي مصطلح جديد ويحتاج للعمل عليه خلال الفترة القادمة.

وقال القط إن الفنادق المغلقة مشكلة كبيرة فهي مشتتة بين الوزارات وحلها سيكون بلا شك من مهام المجلس الأعلى للسياحة، مستطردا: إننا نحتاج إلى تفعيل بعض الأدوار حتى تجعل ديناميكية العمل تسير بشكل أسرع.

وشدد القط على أنه يجب على البنك المركزي تسهيل القروض على شركات السياحة خاصة الصغيرة والمتوسطة، وأن مقترح التطبيق الإلكتروني الرسمي لوزارة السياحة سوف يستفيد منه السائح بصفة عامة وليكون دليل إرشادي للسائح الفرد بصفة خاصة.

وأدار الحوار خلال الصالون أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ النائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، وعمرو صدقي، أمين الأمانة المركزية للأنشطة السياحية بحزب حماة الوطن، والدكتور إيهاب الخراط، النائب الأول لرئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحمد عامر غنام، الأمين العام المساعد للتقييم والمتابعة بحزب العدل، ودكتور محمد محرم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.