انفجار يؤدى إلى توقف حركة القطارات فى شبه جزيرة القرم

قال مسئول روسي في شبه جزيرة القرم الخميس، إن حركة القطارات توقفت بين سيمفيروبول، عاصمة المنطقة، ومدينة سيفاستوبول وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

يأتي هذا بعدما ذكرت قناة بازا على تيليجرام، التي لها صلات بأجهزة الأمن الروسية، في وقت سابق أن انفجارًا وقع في خط للسكك الحديدية في المنطقة، التي ضمتها روسيا إليها من أوكرانيا في عام 2014.

انفجارات في كييف

دوت انفجارات عدّة، فجر الخميس، في كييف ومناطق أوكرانية أخرى، حيث ناشدت السلطات السكان، الاحتماء في ملاجئ آمنة، بحسب ما أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية فقد قال سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف، عبر تطبيق "تليجرام" إنّه "تمّ تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة، يجري التحقّق من البيانات الخاصة بالضحايا والأضرار".



بدوره أعلن الجيش الأوكراني، عن أنّ منطقة فينييتسيا بوسط البلاد، تتعرّض لهجمات "بصواريخ كروز"، مشيرًا إلى أنّه أطلق تحذيرات للسكّان في سائر أنحاء البلاد من خطر تعرّضهم لضربات جوية.