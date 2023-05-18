مصرع أم وطفليها في حريق شقة بالمقطم

لقيت سيدة وطفليها مصرعهم إثر نشوب حريق داخل شقتهم بمنطقة المقطم. وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل وتم نقل المتوفين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المقطم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنها مصرع أم وطفلين وتم نقلهم إلى المستشفى ويجري رجال المباحث من تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة والاستماع لشهود العيان.