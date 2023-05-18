باحث سياسى: يجب حل الأزمة السودانية عربيًا لقطع الطريق على الدول الخارجية

قال أسامة دنورة، الكاتب والباحث السياسي، إن التنسيق والتضامن العربي في الأزمة السودانية يقطع الطريق على التدخلات الدولية.

وأضاف “دنورة”، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب أن يكون هناك حل عربي على المستوى السياسي والامني للأزمة السودانية لمنع التدخلات الخارجية وذلك لانها تتحول لاحتلال خارجي.

قوات الردع العربي وأثرها على لبنان

وأشار إلى أنه يوجد لدينا تجارب، والأمر ليس جديدًا، وذلك عندما اندلعت الحرب الأهلية بلبنان كان هناك قوات الردع العربي، التي ضبطت الوضع الداخلي بلبنان ومنعته من التزايد وإحداث شروخ بالمجتمع اللبناني ولاحقا أسس عليه اتفاق الطائف.

وتابع، أنه عندما تعود الأطراف العربية للتشاور والبحث عن حلول مختلفة فباستطاعتها أن تقدم الحلول بدلًا من الدور الدولي وتقطع الطريق عليه، مؤكدًا أن السوادنيون يفضلون الدور العربي وأن يكون رائدًا في أزمتهم عن التدخلات الخارجية التي تحمل أجندت خفية.