الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: يجب حل الأزمة السودانية عربيًا لقطع الطريق على الدول الخارجية

السودان
السودان

قال أسامة دنورة، الكاتب والباحث السياسي، إن التنسيق والتضامن العربي في الأزمة السودانية يقطع الطريق على التدخلات الدولية.

 

وأضاف “دنورة”، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب أن يكون هناك حل عربي على المستوى السياسي والامني للأزمة السودانية لمنع التدخلات الخارجية وذلك لانها تتحول لاحتلال خارجي.

 

قوات الردع العربي وأثرها على لبنان

وأشار إلى أنه يوجد لدينا تجارب، والأمر ليس جديدًا، وذلك عندما اندلعت الحرب الأهلية  بلبنان كان هناك قوات الردع العربي، التي  ضبطت الوضع الداخلي بلبنان ومنعته من التزايد وإحداث شروخ بالمجتمع اللبناني ولاحقا أسس عليه اتفاق الطائف.

 

وتابع، أنه عندما تعود الأطراف العربية للتشاور والبحث عن حلول مختلفة فباستطاعتها أن تقدم الحلول بدلًا من الدور الدولي وتقطع الطريق عليه،  مؤكدًا أن السوادنيون يفضلون الدور العربي وأن يكون رائدًا في أزمتهم عن التدخلات الخارجية التي تحمل أجندت خفية.

الباحث السياسي الأزمة السودانية يقطع الطريق التدخلات الدولية لاحتلال خارجي لبنان حل عربي

مواد متعلقة

محلل سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": الدور المصرى عريق فى الأزمة السودانية الحالية

خالد عكاشة: مصر تدعم الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة السودانية

كاتب صحفى: قمة القاهرة لحل الأزمة السودانية تحظى بفرص نجاح كبيرة

الأكثر قراءة

الرئاسة الأوكرانية: قواتنا تفتقر إلى الأسلحة اللازمة لشن هجوم مضاد ناجح

محكمة فى المكسيك تحكم على أمرأة بالسجن 6 سنوات لقتلها رجلًا اغتصبها

الرئيس التونسى يتعهد بالحفاظ على أمن المواطنين اليهود

واشنطن وجنوب أفريقيا.. شراكة استراتيجية مهددة بالانهيار بسبب روسيا

النمسا: خطوات مهمة فى مجال تحول الطاقة وتعزيز جهود مكافحة تغير المناخ

«اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع».. دعاء الفجر اليوم الخميس 18 مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟