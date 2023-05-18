مصرع مسن فى حادث سيارة بالبحيرة

لقى مسن مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة أمام قرية جناكليس التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع حادث عبور مشاة، مما أسفر عن مصرع مسن، بعدما صدمته سيارة بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة مسن يدعى "عبدالعزيز محمد حسين"، 74 سنة، صدمته سيارة أمام قرية جناكليس التابعة لمركز أبو المطامير، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.