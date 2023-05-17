الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"طائر".. تميمة الحظ على مسرح قصر ثقافة الأقصر

العرض المسرحي طائر
العرض المسرحي "طائر"

شهد قصر ثقافة الأقصر، مساء الثلاثاء بمسرح كامل العدد العرض المسرحي "طائر" لفرقة الأقصر القومية المسرحية، ضمن عروض نوادى المسرح الإقليمي.

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تدور أحداث العرض عن شخصية طائر مولود بدون لسانه، وبسبب هذا فقد عاش حياته بين الطيور بعيدا عن البشر تخبره والدته بأنها مريضة وقد اقترب أجلها وأنه يجب عليه أن يخرج ويتعامل مع العالم لأنه ليس طائرا بل إنسان، فيذهب إلى سوق المدينة فيجتمع الناس حوله ويؤمنوا بأنه تميمة الحظ بالنسبة لهم لما رأوه من خير ورزق قد أتى على يديه، يبدأ الشرطي في اضطهادهم ويطلب زيادة في الجباية المفروضة عليهم فيثوروا في وجهه محتمين بإيمانهم التام بأن طائر سوف يقيهم شره، وينفذ الشرطي تهديده لهم بحرق محلاتهم فينقلب أهل المدينة على طائر اعتقادا منهم بأنه قد خدعهم بقدرته على تخليصهم من الشرور المحيطة بهم.

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العرض تأليف محمود جمال الحديني، أشعار محمد أبو زيد، ألحان د.رأفت موريس استعراضات مصطفى إبراهيم، سينوغرافيا فاطمة أبو الحمد، مخرج منفذ كريم عبد السلام، دراماتورج وإخراج مصطفى إبراهيم، بطولة على جبريل، محمد الطيب، أحمد حلمي، كريم العبد، عبدالله مسعود، انڤين أسعد، منى رسلان.

جاء العرض بحضور أعضاء لجنة المشاهدة والتحكيم المكونة من المخرج المسرحي جلال عثمان، والمخرج طارق مرسي، ومهندس الديكور محمود جمال.

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"طائر" ضمن نوادي المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة الأقصر، بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، استمرارا للعروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.

وأسدل الستار على فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان نوادي المسرح 2022 بإعلان جوائز المهرجان، الذي استمر لمدة 13 يوماً وذلك علي مسرح أوبرا ملك، بحضور المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولجنة التحكيم المكونة من د.مصطفى سليم، المخرجان سامح مجاهد وسامح بسيوني، د.محمد سعد، الموسيقار د.وليد الشهاوي، بجانب مدير إدارة المسرح، المخرج محمد الطايع مدير المهرجان.

قصر ثقافة الأقصر العرض المسرحي طائر فرقة الأقصر القومية المسرحية نوادي المسرح الإقليمي محمود جمال الحديني

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