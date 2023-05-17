الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة إحدى الفتيات باختناق فى حريق شقة سكنية فى أكتوبر

حريق شقة
حريق شقة

شهدت مدينة 6 أكتوبر، إصابة إحدى الفتيات باختناق في حريق  شقة سكنية مستأجرة لعدد من الفتيات والطالبات، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

 وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية خاصة بسكن طالبات، داخل أحد العقارات بمنطقة الحي الثاني بمدينة السادس من أكتوبر، ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالجيزة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنت من إنقاذ الفتاة المصابة ونقلها للمستشفى، والسيطرة على الحريق.

مدينة 6 أكتوبر اصابة إحدى الفتيات اختناق حريق شقة سكنية

الأكثر قراءة

"غرفة مقدمي الرعاية الصحية": يجب منح المشروعات الطبية حق الحصول على الرخصة الذهبية

الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس وبالاسم

مصرع شخصين إثر حادث انقلاب سيارة نقل فى أكتوبر

الزيات: تنفيذ قرارات “الأعلى للاستثمار” يحول مصر إلى منطقة جاذبة للاستثمارات

هل باتت الظروف مواتية لإنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان؟

السيطرة على حريق داخل مخبز فى منطقة حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

محاسن السنوسي

رحيل رجل نادر

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

سامح الأسوانى

المركزية المصرية وكليوباترا

محمد العسيري

بشاير الخيرات من توشكى والعوينات

ماجد حبته

مناخ الاستثمار.. العام والخاص

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟