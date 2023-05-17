إصابة إحدى الفتيات باختناق فى حريق شقة سكنية فى أكتوبر

شهدت مدينة 6 أكتوبر، إصابة إحدى الفتيات باختناق في حريق شقة سكنية مستأجرة لعدد من الفتيات والطالبات، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية خاصة بسكن طالبات، داخل أحد العقارات بمنطقة الحي الثاني بمدينة السادس من أكتوبر، ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالجيزة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتمكنت من إنقاذ الفتاة المصابة ونقلها للمستشفى، والسيطرة على الحريق.