"التضامن": كنا حريصين على الإصلاح الاقتصادى وثماره منذ 2016

كشف الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لبرامج الحماية الاجتماعية، عن آخر مستجدات مشاركة الوزارة في الحوار الوطني.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء: "كنا حريصين على الإصلاح الاقتصادي وثماره منذ 2016 وانعكس إيجابياته مع ظهور أزمة كورونا".

وأضافت، أنه تم استعراض منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر والتحديات التى تواجهها والفجوات، وفي خلال الجلسة الثانية تم طرح مقترحات من الجهات المختلفة حول كيفية تعزيز وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية في مصر.

وأوضحت مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن الجلسة خرجت بمجموعة من التوصيات والأفكار في المجالات المختلفة وفيما يخص قواعد البيانات، لافتة إلى أن موازنة العام المالي 2023 /2024، جاءت منحازة للعدالة الاجتماعية والبعد الاجتماعي وزادت مخصصات الحماية الاجتماعية 48.8.