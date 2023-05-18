الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

8 محاور مقترحة لزيادة إيرادات شركات قطاع الأعمال العام

قطاع الأعمال العام
قطاع الأعمال العام

قال الخبير الاقتصادي خالد الغتر أن مصر تعمل على زيادة العائد من مشروعات قطاع الأعمال العام. 

 

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أن هناك ٨ محاور من أجل العمل على زيادة إيرادات الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ما يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز اقتصاد البلاد ولتحقيق ذلك، يجب على الشركات اتباع بعض الإجراءات والخطوات التي تساعدهم على تحسين أدائهم وزيادة إيراداتهم، وهي كالتالي:

 

1- الابتكار والتطوير: يجب على الشركات أن تستثمر في البحث والتطوير لتحسين منتجاتها وخدماتها وتلبية احتياجات السوق بشكل أفضل. وبالتالي زيادة الإقبال على منتجاتها وتحقيق المزيد من الإيرادات.

 

2- التسويق الفعال: يجب على الشركات أن تستخدم استراتيجيات التسويق الحديثة والفعالة مثل: التسويق الرقمي والإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي،  لجذب المستهلكين وزيادة الإيرادات.

 

3- الاستثمار في التكنولوجيا: يجب على الشركات أن تستثمر في التكنولوجيا وتحديث تقنياتها، لتحسين عمليات الإنتاج وتقليل التكاليف، مما ينعكس إيجابًا على الأرباح والإيرادات.

 

4- توسيع نطاق العمل: يجب على الشركات أن تستكشف فرص التوسع في السوق المحلية والعالمية، لزيادة حجم المبيعات والإيرادات.

 

5- تحسين الجودة: يجب على الشركات أن تحرص على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وذلك لتحصل على رضا العملاء وتحتفظ بزبائنها الحاليين، وتجذب زبائن جدد، وبالتالي تزيد من الإيرادات.

 

6- التحكم في التكاليف: يجب على الشركات العمل على تحديد التكاليف والتحكم فيها، لتحقيق أقصى قدر من الأرباح والإيرادات، وتجنب الخسائر.

 

7- التعاون مع الجهات الحكومية: يمكن للشركات التعاون مع الجهات الحكومية للحصول على الدعم والتسهيلات التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم، وتحقيق المزيد من الإيرادات.

 

8- التدريب وتطوير الموظفين: يجب على الشركات توفير فرص التدريب والتطوير لموظفيها، لتطوير مهاراتهم وزيادة إنتاجيتهم، مما ينعكس إيجابًا على الأداء العام للشركة والإيرادات.

 

بالتالي، يمكن للشركات في مصر تحقيق زيادة في الإيرادات عن طريق تطبيق هذه الإجراءات والخطوات، والتي تساعدهم على تحسين أدائهم وتحقيق المزيد من الأرباح، وهذا بدوره يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستقبل البلاد.
 

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