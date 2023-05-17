معاون وزير السياحة: 85 % من الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية تلقوا دورات تأهيلية

كشف الدكتور أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أن الوزارة نفذت برنامجًا لتدريب الموظفين المنتقلين الى العاصمة الادارية الجديدة، خضع له 85 % من الموظفين المنتقلين وفقا لتقييمات أجرتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات ونكنولوجيا وجهاز التنظيم والادارة وإدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، وشمل البرنامج التدريبي برامج الحاسب الالى والتحول الرقمى واللغة و السلوكيات وغيرها.

وأضاف “رحيمة” فى تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن كل الموظفين خضعوا الى اختبارات تقيم على اعلى مستوى من المهنية وهناك موظفين حصلوا على تقيمات عالية ولم يحتاجوا الى برامج تدريب.

وأشار معاون وزير السياحة، إلى أن العاملين بالمجلس الأعلى للآثار نقدم لهم برامج تدريبية متخصصة فى الحفائر و البعثات الاثرية، والعمل بالمتاحف واستخدام التطبيقات الحديثة فى العمل الاثرى، بالاضافة الى دورات تدريبية حول أادبيات التعامل مع الزائرين للعاملين بقطاع المتاحف وذلك لتحسين التجربة السياحية للزائرين والذى تاتى من ضمن استراتجية وزارة السياحة والاثار والتدريب على مهارات التواصل الفعال للزائرين بالاماكن الاثرية.

وأكد أن هناك برامج تدريب نقدمها للعاملين بالمنشات الفندقية وشركات السياحة من القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، كدورات بالضيافة الفندقية و الجودة والخدمات الفندقية ودورات مهنية اخرى للعاملين بشركات السياحة كدورات خدمة العملاء و التعامل مع الحجاج والمعتمرين كما ننظم دورات تدريبية لرفع كفاة العاملين وتطوير مهاراتهم.

واختتم تصريحاته، بأن الوزارة تقدم دورات فى مجال السياحة المستدامة والخضراء، وكيفية إدارة المخلفات والحد من استهلاك الطاقة وترشيد استخدام المياه، والممارسات الخضراء في المنشآت السياحية والمتاحف.