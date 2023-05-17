الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة وإصابة حفيدها نتيجة احتراق شقتهم بالدقهلية

حريق
حريق

لقيت سيدة مصرعها نتيجة تعرضها لاختناق بعد نشوب حريق بشقة سكنية  بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، وإصابة حفيدها، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالشقة وإخماده، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارًا، من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية،يفيد  بورود بلاغًا بمصرع سيدة وإصابة حفيدها نتيجة اشتعال النيران بشقة سكنية بمنطقة مساكن مشعل بالمنصورة.

وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ وانتقل ضباط المباحث إلى موقع الحادث وبالفحص تبين مصرع سيدة نتيجة احتراق شقتها بالمنصورة، وتدعى سناء عبدالله الرفاعي سعيد 78 عامًا، وإصابة حفيدها.

وقامت قوات الحماية المدنية بإخماد الحريق والسيطرة عليه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وإيداعها بالمشرحة، ونقل المصاب إلى العناية المركزة لإسعافه.

وتحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

سيدة حريق شقة سكنية المنصورة الدقهلية

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