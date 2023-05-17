غدًا.. "أوبرا الإسكندرية" تحيي حفل ذكرى الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر في الثامنة والنصف من مساء غدًا الخميس، حفلًا فنيًا تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى وفاة الفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختارة من أعمال الفنانة الراحلة، حيث يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى "سهرة" أداء الفرقة الموسيقية، “على عيني” أداء الفنانة نعمة عصمت، “حنين” أداء الفنانة دعاء رجب، “مالي” أداء الفنانة سلمى سيف النصر، “بلاش تفارق” أداء الفنانة شروق شريف.

وبالفاصل الثاني يشارك عازف القانون الأول الدكتور ماجد سرور بمقطوعة "في يوم وليلة" ثم تقدم الفنانة ولاء طلبة "بتونس بيك"، “ليلي يا ليالي” أداء الفنانة آلاء أيوب، وتشدو الفنانة إيمان عبد الغني بـ“أحضنوا الأيام” بالإضافة إلى مجموعة متميزة من أغاني الفنانة الراحلة.

الجدير بالذكر أن ‏فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى العربية ‏بدأ تأسيسها في يونيو 2004، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق والمونولوجات بمشاركة أبرع الموسيقيين وأندى الأصوات، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف.

وفي سياق آخر أعلنت أوبرا الإسكندرية عن برنامج شهر يونيو القادم والتي تضم الحفلات والفعاليات الآتية: الجمعة 2 يونيو حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث، الخميس 8 يونيو حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، الجمعة 9 يونيو كايرو كافيه علي شرف، الأحد 11 يونيو نادي الفيلم، الإثنين 12 يونيو صالون ثقافي "ليالي اللغة العربية"، الإثنين 19 يونيو حفل مركز تنمية المواهب بالإسكندرية، الأربعاء 21 يونيو أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، الخميس 22 يونيو فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى العربية، السبت 24 يونيو نادي السينما.