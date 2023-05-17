رئيس الوزراء فى عزاء شقيق النائب محمد أبوالعينين بمسجد الشرطة

حرص الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، على تقديم واجب العزاء للنائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب في وفاة شقيقه أحمد أبوالعينين في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور كبير من رجال الأعمال والقيادات العامة.

وتوفي أحمد أبوالعينين شقيق النائب محمد أبوالعينين أمس، وأعلن عبر حسابه على فيسبوك قائلًا: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ) انتقل إلي رحمة الله تعالي شقيقي المهندس أحمد محمد أبوالعينين- نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا- بعد صراع مع المرض تحمله صابرًا محتسبًا حامدًا لله سبحانه وتعالى اللهم اجعله في ميزان حسناته.. أدعو الله عز وجل أن يتغمد أخي الحبيب برحمته ويسكنه فسيح جناته– سلاما لروحك الطاهرة في أمان الله ورحمته.

وأقيمت صلاة الجنازة على أحمد أبوالعينين، أمس الثلاثاء عقب صلاة الظهر، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفنه في مقابر العائلة بشبرامنت بالجيزة.