"تعليم البرلمان" تناقش مخصصات التعليم العالى والبحث العلمى فى الموازنة الجديدة

واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، بمناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (جامعات - مستشفيات جامعية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024.

وشهد الاجتماع مطالبات من ممثلى الجامعات والمستشفيات الجامعية بدعمها فى بنود الصيانة والتغذية ودعم المستلزمات الطبية، كما طالبوا بدعم الباب السادس (الاستثمارات)، وأشار ممثلو بعض الجامعات إلى أن هناك إنشاءات يتم تنفيذها وتحتاج اعتمادات إضافية للانتهاء منها وهى تمثل ضرورة لأنه فى صالح خدمة المرضى، موضحين أن ارتفاع الأسعار أثر بشكل كبير على هذه البنود.

وطالب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بدعم إضافي 50 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2023 /2024، لرفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، وتابع: نطالب بدعم بند التغذية والصيانة والمستلزمات".

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن جامعة كفر الشيخ حاليا تناطح جامعتي القاهرة وعين شمس، موجها الشكر للقيادة السياسية والحكومة وللوزارات والجهات المعنية على جهود دعم الجامعة.

وطالب بدعم الجامعة بمبلغ 130 مليون جنيه زيادة في الباب السادس، إنشاءات وغيرها، موضحا أن هناك حاجة للمبلغ للانتهاء من الإنشاءات الجديدة، وقال إن الأعمال جارية في مستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام، كأحدث الإنشاءات الطبية التي تشهدها الجامعة، ضمن المنظومة الطبية التي تتميز بها جامعة كفر الشيخ، إضافة لإنشاءات جديدة، مؤكداً أن بالانتهاء من مستشفى الطوارئ والأورام، تكتمل المنظومة الطبية.

وعقب الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة: "لجنة التعليم زارت جامعة كفر الشيخ وشاهدنا فيها طفرة كبيرة"، وأشارت اللجنة إلى أهمية دعم سرعة الانتهاء من الإنشاءات الجديدة، فيما، أوضح ممثل وزارة التخطيط، أنه تمت إضافة مبلغ 336 مليون جنيه للجامعة خلال العام الجاري .

من جانبه، قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إنه تم إدراج 27 مليون جنيه للعاملين في مستشفى 57357، تم توفيرها لإدخالها في موازنة العام المالي الجديد ونتمنى سرعة إدراجها، كما أن هناك مستشفى آخر لسرطان الأطفال سيتم افتتاحه قريبا، ونطلب سيارة إسعاف وسيارة خاصة لمستشفى 57357 بطنطا التى تديرها الجامعة حاليا، مؤكدا: أطمئن المواطنين بأن الخدمات التى تقدم لأبنائنا مرضى السرطان مستمرة وسوف تستمر".

وتابع: "يتم التنسيق مع وزارة الصحة وتم عقد بروتوكول تعاون حقيقي بين جامعة طنطا ووزارة الصحة للتعاون فيما بينهما لخدمة المرضى".

كما طالب ممثل جامعة المنوفية، بالدعم فى الباب الثاني فيما يخص بنود التغذية والمستلزمات الطبية بسبب ارتفاع الأسعار، متابعًا: وزارتا المالية والتخطيط لا تتأخران علينا، ونطلب دعما فى الباب السادس، فهناك تعديل في مشروع المدينة الطبية، والمنشآت الطبية في الدلتا تعاني، فمستشفى جامعة المنوفية تخدم 5.5 مليون مواطن، ومركز أورام المنوفية يخدم 4 محافظات.

وتحدث الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، قائلا: "جامعة حلوان موازنتها فى العام المالي الجديد مقدرة بـنحو 653 مليون جنيه، ونطلب زيادة فى الباب السادس 335 مليون جنيه، ونرجو أن تدعمنا وزارة التخطيط فى هذا الجانب، وسنحاول أن نوفر له أيضا من التمويل الذاتي والتبرعات".

من جانبه، قال ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدعم المقدم من موازنة الدولة للجامعات خلال السنة المالية الجديدة مخصص لها مبلغ 3.3 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمشروعات المدرجة المفتوحة لها الأولوية فى الانتهاء، وإذا تطلب الأمر إضافة اعتمادات مالية تتم مخاطبتنا وندرس الأمر فى ضوء المتاح والاحتياجات ولا نتأخر فى منحها أى تعزيزات خلال العام العام المالي.