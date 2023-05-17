خالد الجندى: الفقر ليس مطلوبًا والإسلام يحاربه

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفقر ليس أمرًا مطلوبًا، لأن الإسلام يأمر بمحاربة الفقر وسد حاجتهم.

الغني المتدين في ورطة

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الفقراء هم بمثابة امتحان واختبار للأغنياء، هل سيدفعن زكاتهم لهم أم لا، مشيرًا إلى أن الغني المتدين في ورطة لأنه يدفع الضرائب والزكاة والصدقة، أما غير المتدين سيدفع ضرائبه ولا يدفع زكاته.

وتابع، أن النبي قال عن رب العزة: "إن من عبادي من إذا أغنيته فسد حاله، وإن من عبادي من إذا أفقرته فسد حاله".