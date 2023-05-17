الأربعاء 17 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: الفقر ليس مطلوبًا والإسلام يحاربه

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الفقر ليس أمرًا مطلوبًا، لأن الإسلام يأمر بمحاربة الفقر وسد حاجتهم.

الغني المتدين في ورطة

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الفقراء هم بمثابة امتحان واختبار للأغنياء، هل سيدفعن زكاتهم لهم أم لا، مشيرًا إلى أن الغني المتدين في ورطة لأنه يدفع الضرائب والزكاة والصدقة، أما غير المتدين سيدفع ضرائبه ولا يدفع زكاته.

وتابع، أن النبي قال عن رب العزة: "إن من عبادي من إذا أغنيته فسد حاله، وإن من عبادي من إذا أفقرته فسد حاله".

خالد الجندي الفقر الإسلام الغني المتدين الضرائب

مواد متعلقة

خالد الجندى يوضح معنى دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء بـ500 عام

خالد الجندى: الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بـ 500 سنة (فيديو)

خالد الجندى: الإحسان مقام يعجز الأنبياء والملائكة عن وصفه

خالد الجندى: الإيمان بالغيب هو أولى درجات اليقين

خالد الجندي: وزير الأوقاف حافظ على البيوت المصرية من الفتاوى المتطرفة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف لـ"الدستور": ماذا يستفيد المواطن من القرارات الاقتصادية الجديدة؟

محافظ الإسماعيلية يصدر قرارًا بإجراء حركة تغيرات وتنقلات للمحليات

البيت الأبيض: بايدن سيواصل محادثات "سقف الدين" مع زعماء الكونجرس

أبو الغيط: المنطقة العربية تمر بعدد من الأحداث التي تستحق التوقف عندها

القباج: طرح قضية لاجئى السودان خلال المؤتمر الإقليمى بشرم الشيخ

مدبولى يعلن خارطة طريق للقطاع الخاص والاستثمار فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن كامل

التحدى الاقتصادى العالمى وشبح الركود

محاسن السنوسي

"تيسير عبدالفتاح".. لمسة وفاء

مدحت بشاى

مفوضية عدم التمييز.. ورسائل محبة

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

إبراهيم داود

موقعة اليوسفى

وائل لطفي

خطيئة تكريم محمود أبوالفتح

ماجد حبته

مجلس الوزراء يخاطب العالم

أسامة الشندويلي

ثمار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟