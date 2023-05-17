الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم الأربعاء 29000 ألف ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء التابع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن أقصى حمل مسائي اليوم الأربعاء، بلغ نحو 29000 ألف ميجاوات.

وأشار المرصد، في بيان، إلى عدم خفض أي أحمال أمس السبت سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين، موضحا أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 29000 ميجاوات، فيما كان أقصي حمل مسائي أمس الأحد 29000 ميجاوات.

ولفت إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

مرصد الكهرباء قصى حمل مسائي اليوم الأربعاء

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