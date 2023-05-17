الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ليه كل أعمالك فشلت؟".. عمرو رمزي يكشف عن موقف كوميدي جمعه بعادل إمام

عمرو رمزي
عمرو رمزي

كشف الفنان عمرو رمزي تفاصيل قصة صورة جمعته بالفنان عادل إمام خلال تصويرهم مسلسل “فرقة ناجي عطالله” الذي عرض منذ سنوات.

وعلق رمزي، على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلاً:"إيه حكاية الصورة دي في مسلسل فرقة ناجي عطالله للاستاذ عادل إمام وإحنا في بيروت بنصوّر مشاهد الجبال اللّي هربنا ليها بعد عملية البنك، كنا بنصور في بيت لبناني جميل قووي أخدنا استراحة عشان ناكل حاجة، وبعد الغدا فجأة الأستاذ عادل قاللي البرنامج بتاع حيلهم بينهم كان بيضحكّني قوي انت كنت غلس قوي ياواد بس عملت ضحك بتاعك لوحدك».

وقال:«والله فاكر الكلام ده بالحرف، قلتله يا أستاذ دا حته برنامج مش فيلم سينما قاللي هي دي عبقريته وهيعيش كتير جدا، فانا شيطاني قاللي طيب ما نهزر شويه، قلت له يا استاذ طب ماتيجي نعمل حيلهم بينهم سوا، قاللي انت عاوز تاخد لقطه وحركات يعني قلتله اه الصراحه وجابولنا الكراسي وقعدت حطيت رجل على رجل قداااام عاااادل اماااام، وقالهم يالا صورونا، اتمطعت وقلت 3. 2. 1، ورحت قايله ليه كل اعمالك فشلت، وتييييييييييت».

واختتم عمرو رمزي: «كل سنه وانت بالف خير وصحه يازعيم الضحك في العالم».

عمرو إمام مع عمرو رمزي
الزعيم عادل إمام عمرو رمزي فرقة ناجي عطالله موقف كوميدي مسلس

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