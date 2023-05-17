الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماركا: خيتافي يشكو ريال مدريد بسبب تبديل ماركو أسنسيو

ماركو أسنسيو
ماركو أسنسيو

كشفت تقارير صحفية عن عقوبة محتملة ضد فريق ريال مدريد من رابطة الليجا بسبب مباراة خيتافي في الجولة الـ34 لبطولة الدوري الإسباني.

وتقدم نادي خيتافي بشكوى ضد ريال مدريد بسبب ارتكاب أحداث غير قانونية في مباراة الفريقين الماضية.

ونقل الاتحاد الإسباني شكوى نادي خيتافي لإدارة ريال مدريد ومنحها 3 أيام لتقديم إدعاءاتهم، وستدرس لجنة المسابقات القضية.

ماذا حدث في مباراة ريال مدريد وخيتافي؟

في الدقيقة 84 أجرى فريق ريال مدريد التغيير الخامس بخروج ماركو أسنسيو ومشاركة ألفارو أودريوزولا وخرج أسنسيو بالفعل من ملعب المباراة، ودخل أودريوزولا الملعب، ولكن في نفس التوقيت سقط إدواردو كامافينجا على أرض الملعب وطالب أنشيلوتي بخروجه من الملعب وخرج بالفعل وبات هو طرف التغيير ثم عاد أسنسيو للملعب بعد إجراء التغيير وأكمل المباراة، وهو ما اعتبره خيتافي اختراقًا لقواعد التغييرات وطالب بسببها بالحصول على نقاط المباراة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإنه في حالة قبول شكوى فريق خيتافي سيحتسب له الفوز بثلاثة أهداف دون رد، وتغريم ريال مدريد مبلغ يتراوح بين 6 و9 آلاف يورو.

قاعدة التغييرات في كرة القدم تقول إن التبديل ينتهي بمجرد دخول اللاعب الذي يشارك بديلًا للملعب، وهو مايطالب به خيتافي باعتبار أو أودريوزولا دخل ملعب المباراة بالفعل بدلًا من أسنسيو وليس كامافينجا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة؛ وبفارق 14 نقطة عن برشلونة متصدر جدول الترتيب، والذي حسم اللقب في مباراة إسبانيول بالجولة الماضية.

ريال مدريد خيتافى مباراة ريال مدريد وخيتافي الدوري الاسباني برشلونة

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