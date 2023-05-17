الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تكليف أعضاء مقيمين بمراكز أسئلة الشهادة الإعدادية بإدارات الغربية

ارشيفية
ارشيفية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بأعضاء المديرية، والذين تم تكليفهم كعضو مقيم بمركز توزيع أسئلة الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية، حيث تم مناقشة خطط مراكز توزيع الأسئلة بالإدارات التعليمية، ومراجعة خطوط وتوقيتات خروج الأسئلة.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات التي تتخذها مديرية التربية والتعليم بالغربية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية المحلية، وفي إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأكد ناصر حسن  ضرورة تعاون الأعضاء المقيمين مع السادة مديري الإدارات ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة بالإدارات لإحكام السيطرة، وتنفيذ خطة توزيع الأسئلة بما يضمن سريتها ووصولها إلى جميع اللجان في الوقت المقرر.

تكليف اعضاء مقيمين بمراكز توزيع اسئلة الشهادة الإعدادية بالإدارات العشر بالغربية

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تكليف أعضاء مقيمين بمراكز أسئلة الشهادة الإعدادية بإدارات الغربية

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