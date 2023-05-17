تنفيذي بني سويف: إطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة على 4 مدارس

وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على إطلاق اسم الشهيد مجند: أحمد رجب بكري "قوات مسلحة" على المدرسة الابتدائية بصفط الشرقية بالواسطى، واسم الشهيد "نقيب احتياطي": سليم يونس حباسي سعداوي "قوات مسلحة" على مدرسة البنات الإعدادية بسمسطا.

واسم الشهيد "مجند":أحمد حسن على السيد "قوات مسلحة" على مدرسة قلها الإعدادية المشتركة مركز اهناسيا، واسم الشهيد "مجند": محمد زيد أبوزيد "قوات مسلحة" على مدرسة بني ماضي الابتدائية بنين مركز ببا، وذلك تقديراً لتضحيات شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن.

ووافق المجلس على طلب تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1500 متر من أرض موقف الفيوم القديم لاستغلاله جراج سيارات لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، علاوة على الموافقة على طلب الوحدة المحلية بشأن إعادة تخصيص مساحة 3 آلاف متر أملاك دولة ناحية الحمرايا مركز بني سويف ، لاستغلالها كمقر لإدارتي النقل البطئ والإعلانات.

كما وافق المجلس التنفيذي على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة ببا والذي تم إعداده بمعرفة المكتب الاستشاري من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية، والذي سيتم العمل به ،عقب موافقة المجلس وصدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا الجانب.

كما وافق المجلس على طلب مقدم أحد المواطنين بقرية قمبش مركز ببا، يلتمس فيه الموافقة على إلغاء شارع بعرض 4 أمتار بقطعة أرض يمتلكها بالمخطط التفصيلي للقرية، بجانب الموافقة على تغيير استعمال قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 145 متراً أمام المركز الطبي بالغمراوي بمدينة بني سويف ليكون إداري بدلاً من سكني ، لإقامة مقر للشهر العقاري، مع التأكيد على استكمال الموافقات المطلوبة والمنظمة وبالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

حيث تمت مناقشة مجموعة من الموضوعات وطلبات من المواطنين، خاصة بإجراء بعض التعديلات على مقترح خدمات، وترحيل وإلغاء شوارع بالمخططات التفصيلية في بعض القرى، والتي كان قد تم عرضها على الجهة المعنية بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

حضر المجلس الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ ،اللواء حازم عزت السكرتير العام،واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،العقيد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة، ولمياء العربي مدير المجالس واللجان،ومحمد عبد اللطيف مدير التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.