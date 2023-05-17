الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اختتام الدورة التدريبية التخصصية حول "حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية"

جريدة الدستور

اختتمت اليوم الأربعاء، بمقر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية، الدورة التدريبية التخصصية حول "حماية حقوق الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية"، والتي نظمها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار  أيمن نبيل، بالاشتراك مع مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات (ITIDA) برئاسة المهندس  أحمد الظاهر – مساعد وزير الاتصالات والرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

حيث شارك في هذه الدورة المنعقدة بالنظام الهجين على مدار يومي 16 و17 مايو، "289" من السيدات ومستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات، ما بين (55) مشارك بنظام الحضور الفعلي، و(234) مشارك من (21) محافظة مختلفة بنظام الحضور عن بعد، باستخدام تطبيق "MS Teams".

وقد قام بإلقاء المحاضرات في الدورة التي ناقشت القوانين والموضوعات المستحدثة حول حماية حقوق الملكية الفكرية، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، نخبة من الخبراء في المجال شملت كل من: 

اللواء الدكتور  عاصم الشريف – مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

أحمد عبد الغني - مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 

الدكتور  حسام لطفي - أستاذ القانون المدني - كلية الحقوق - جامعة بني سويف

الدكتور أحمد منصور – الأمين العام للهيئة القومية للبريد  المهندس مرتضى الديب - مدير وحدة الفحص الفني - بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية 

الدكتور وليد دياب - مدير إدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 

 

بالقرية الذكية حماية حقوق الملكية الجرائم الالكترونية مركز التدريب القضائي النيابة الإدارية

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