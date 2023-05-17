"الفنون التشكيلية": نحتفي باليوم العالمي للمتاحف بإعداد برنامجين موازيين

قال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إن القطاع يحتفي باليوم العالمي للمتاحف، بإعداد برنامجين موازيين أحدهما فني والآخر ثقافي يبدآن من العاشرة صباح غد الخميس وحتى الخامسة مساءً، للتأكيد على أهمية دور المتاحف والارتقاء بثقافة المجتمع ومستوى التذوق الفني لديه والتشجيع على ممارسة الهوايات الفنية المختلفة ورعاية المواهب وتحفيزها، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي احتفاءً من القطاع بهذا اليوم الذي يوافق 18 مايو من كل عام.

تجدر الإشارة إلى أن المتاحف التي تفتح أبوابها مجانا للجمهور هي (محمد محمود خليل، محمود مختار، حسن حشمت، عفت ناجي وسعد الخادم) بمحافظة القاهرة، (محمد ناجي، أحمد شوقي، طه حسين، مصطفى كامل، زكريا الخناني وعايدة عبدالكريم) بمحافظة الجيزة، (الفنون الجميلة، مركز محمود سعيد للمتاحف) محافظة الإسكندرية، (النصر للفن الحديث) محافظة بورسعيد، (الأبنودي للسيرة الهلالية) محافظة قنا، (المنصورة القومي – دار ابن لقمان) محافظة الدقهلية، على أن تبدأ الفعاليات من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد أعلنت عن فتح المتاحف الفنية والقومية التابعة لوزارة الثقافة بالمجان غدًا بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف والذي يوافق الـ18 من مايو.

وقالت وزيرة الثقافة إن الاحتفاء بهذا اليوم سيكون من خلال برنامج حافل يضم فعاليات فنية وثقافية تهدف لزيادة الوعي بالدور المهم الذي تلعبه المتاحف في الارتقاء بالذائقة الفنية، وحفظ التراث، والتعريف بتاريخ الرموز، وزيادة الوعي بالدور الذي تلعبه المتاحف في تنمية المجتمع.

اليوم العالمى للمتاحف

هو يوم دولي يقام سنويًا في 18 مايو، بتنسيق من المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، ويسلط الحدث الضوء على موضوع محدد يتغير كل عام ليعكس موضوعًا أو قضية ذات صلة تواجه المتاحف على المستوى الدولي، وتحدد لجنة استشارية من مجلس المتاحف العالمي هذا الموضوع.

وبحسب مجلس المتاحف فإن الغاية من هذه المناسبة هي: إتاحة الفرصة للمختصين بالمتاحف من التواصل مع العامة، وتنبههم للتحديات التي تواجه المتاحفة إذا ما أصبحت- حسب تعريف المجلس للمتاحف- مؤسسات في خدمة المجتمع وفي تطوره.