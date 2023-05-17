الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ذات".. 50 لوحة تشكيلية جديدة للفنان نادر هلال بأتيليه العرب

أتيليه العرب للثقافة
أتيليه العرب للثقافة والفنون

يستضيف أتيليه العرب للثقافة والفنون برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، مساء السبت المقبل، بجاليري ضي المهندسين، معرض الفنان التشكيلي نادر هلال تحت عنوان "ذات"، ويضم المعرض 50 لوحة فنية جديدة بمقاسات مختلفة ويستمر لمدة 3 أسابيع.

وعن تجربة نادر هلال الفنية يقول الفنان والناقد الكبير حمدي عبدالله: إن المتابع لأعمال نادر هلال يدرك أنه سعى للإبراز والتأكيد على تعبيراته بفضل تمكنه من أدواته الفنية، فظهرت محملة بشحنات داخلية باطنية، فنري أن الأشكال تواءمت مع بعضها بتوافق لوني وملمسي، بانسجام مع مساحات الأرضيات بحيث تحتل مساحات في التكوينات سواء في الوسط، كما أنها تتميز بخطوطها الخارجية اللينة أو المتوترة أحيانا لإبراز التعبير الذي يسعى الفنان لتأكيده.

ويتابع "عبدالله" أن الشكل الإنساني الذي يعتمد عليه الفنان في أغلب أعماله يلعب دورا أساسيا، حيث تراه يتصدرها في المنتصف – بورتريه – لوحة الوجه الإنساني بتعبيراتها من خلال نظرات العيون المفتوحة والموجهة للمشاهد والتي تطرح العديد من التساؤلات.

ويضيف: وفي أعمال أخرى ترى الوجه الإنساني – البطل – مضئ في منتصف العمل وتغلب عليه نظرة حميمية تطرح سؤال أو أسئلة للإجابة عليها من المشاهد. إن الفنان يحمل بأغلب أعماله رموزا في حاجة إلى التأويل، فتري جسم امرأة يظهر في الجانب الأيمن وتحتل أكثر من نصفه وترتبط بشكل رمزي – بدلة معلقة – فالفنان أراد أن يحدث علاقة شكلية بين المرأة و البدلة المعلقة، وأيضا من الأعمال التي أثارت انتباهي شكل إنساني يحتضن طفلا، وعند تتبعنا لخطوطه الخارجية نجد أنها معبرة عن الجمع بينهما، فرغم عنفها الواضح إلا إنها تنتج مع الخلفية توافق بصري متكامل.

أتيليه العرب للثقافة والفنون الناقد التشكيلي هشام قنديل ضي المهندسين معرض الفنان التشكيلي نادر هلال لوحة فنية

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